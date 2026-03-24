Трамп рассказал, какие политики участвуют в переговорах с Ираном со стороны США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном по урегулированию конфликта со стороны США участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Также Трамп заявил о заинтересованности иранской стороны в достижении договоренности об урегулировании.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше