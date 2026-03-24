«Мир близко»: Трамп сделал неожиданное заявление по Украине

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил в Белом доме, что по его мнению усилия его администрации привели к тому, что ситуация по Украине приближается к урегулированию конфликта.
«Я думаю, что Путин и Зеленский близки к заключению сделки», — сказал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что США хотели бы встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для заключения сделки.
Напомним, что последний раз переговоры проходили в США с украинской делегацией в минувшие выходные. Каких-либо официальных заявлений после контактов о прорыве по вопросам, которые не позволяли продвинуться на трехсторонних переговорах с участием России, не объявлялось.
Владимир Зеленский сегодня, рассказывая о докладе переговорный команды, отметил лишь, что речь должна идти о гарантиях безопасности Украины, так как это, по его мнению, единственный путь к миру.