Профессор Малинен: Финляндия уничтожит себя, если не наладит диалог с РФ

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что нежелание властей Финляндии налаживать диалог с РФ ведет страну к гибели.
«Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Все ваше политическое наследие будет определяться тем, что вы делаете сейчас», — написал Туомас Малинен в соцсети, комментируя энергокризис в Европе.
Он добавил, что Россия расположена рядом с Финляндией. Поэтому, по его словам, страна может «получить нефть и, возможно, удобрения практически сразу».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о вероятности наступления крупнейшего в истории энергетического кризиса.
До этого момента глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз отменить запрет на импорт российских энергоносителей, чтобы избежать роста цен в Европе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.