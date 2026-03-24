Востоковед Сежин: КСИР провел «мягкий переворот» в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) устроил в Иране «мягкий переворот» после смерти Верховного лидера страны Али Хаменеи. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
По его словам, после эскалации конфликта с Соединенными Штатами КСИР смог сосредоточить в своих руках практически все рычаги управления государством.
— Они взяли все под свой контроль, под свое управление, практически все рычаги власти. До этого, конечно, КСИР был очень влиятелен и в экономическом, и в политическом плане, и в военном, но сейчас они взяли власть в свои руки руки, — пояснил эксперт.
В то же время Сажин считает, что среди иранских политических элит нет сформированной единой позиции в контексте отношений с Вашингтоном. Часть правящей верхушки настроена на переговоры со Штатами, поэтому определенные «неофициальные диалоги», как заявил эксперт, действительно идут.
— Есть группы, в том числе и в государственном аппарате, и в министерствах, которые выступают за диалог, с одной стороны, а с другой стороны, другие люди выступают за усиление мести, за все, что совершили американцы и израильтяне, — отметил Сажин.
Спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива президент США Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.
24 марта Трамп вновь заявил, что США ведут переговоры с Ираном. По его словам, Вашингтон «говорит с нужными людьми», и в рамках консультаций Иран уже нацелен на заключение сделки и согласился не добиваться получения ядерного оружия. Однако американский лидер не уточнил, кого именно имел в виду под «нужными людьми».