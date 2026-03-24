«Огромная сумма денег»: Трамп заинтриговал мир подарком из Ирана

Президент США Дональд Трамп огорошил мировое сообщество заявлением о получении от Ирана некоего «огромного подарка». По словам главы Белого дома, жест Тегерана связан с ситуацией вокруг Ормузского пролива, где из-за конфликта были нарушены ключевые маршруты поставок энергоносителей.

«Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз», — заинтриговал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американский президент категорически отказался раскрывать детали «подарка», лишь уточнив, что речь идет не о ядерных технологиях, а об активах в сфере нефти и газа. При этом глава государства дал понять, что этот поступок Тегерана серьезно изменил его отношение к иранской стороне переговорного процесса.

«Это было очень приятно с их стороны. Этот жест убедил меня в том, что мы имеем дело с правильными людьми», — добавил Трамп.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше