Иранские силы развернули контейнеровоз в Ормузском проливе

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что иранские военные изменили курс контейнеровоза, так как судно не согласовало свой проход через Ормузский пролив с Тегераном.

Источник: Life.ru

«ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив», — уточнил Тангсири в соцсети X.

По словам командующего ВМС КСИР, проход любого судна через этот район требует предварительного согласования с иранской стороной.

Ранее супертанкер с иракской нефтью прошёл через Ормузский пролив впервые с начала военной эскалации. Судно Omega Trader, управляемое японской компанией Mitsui OSK Lines, совершило так называемый «тёмный переход», отключив транспондеры. Более девяти дней назад танкер передал своё местоположение из Персидского залива, а затем спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии. Однако полученные данные вызывают вопросы: супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость была слишком высока для громадного судна, предназначенного для перевозки сырой нефти.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше