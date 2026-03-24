Иранские силы развернули контейнеровоз в Ормузском проливе

«ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив», — уточнил Тангсири в соцсети X.
По словам командующего ВМС КСИР, проход любого судна через этот район требует предварительного согласования с иранской стороной.
Ранее супертанкер с иракской нефтью прошёл через Ормузский пролив впервые с начала военной эскалации. Судно Omega Trader, управляемое японской компанией Mitsui OSK Lines, совершило так называемый «тёмный переход», отключив транспондеры. Более девяти дней назад танкер передал своё местоположение из Персидского залива, а затем спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии. Однако полученные данные вызывают вопросы: супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость была слишком высока для громадного судна, предназначенного для перевозки сырой нефти.
