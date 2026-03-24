Рейтинг одобрения Трампа упал до 36% из-за цен на бензин и войны в Иране

Показатель поддержки деятельности президента США достиг рекордно низкого уровня.

Источник: Аргументы и факты

Рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа упал до самого низкого с момента его возвращения в Белый дом уровня, это произошло на фоне скачка цен на топливо и ударов по Ирану, говорят данные опроса, которое провело агентство Reuters и социологическая компания Ipsos.

Согласно ему, работу Трампа на посту президента одобряют 36% граждан США, в то время как при опросе неделей раньше его действия поддерживали 40% респондентов. При этом лишь 25% опрошенных одобрили действия президента США по снижению стоимости жизни. Удары США по Ирану одобряют 35% американцев, в то время как в прошлом опросе таки было 37%. Не одобряют удары 61% респондентов (на прошлой неделе — 59%).

Онлайн-опрос проводился по всей стране с 20 по 23 марта, в нем участвовали 1272 взрослых жителя США. Статистическая погрешность опроса составляет три процента.

Отметим, рейтинг одобрения Трампа в первые дни его президентства составлял 47%, с прошлого лета он держался на уровне около 40%.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Трамп объяснил их намерением остановить ядерную угрозу, которая якобы исходит от Тегерана. Иран объявил об ответной операции. Сегодня Трамп сообщил, что Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие, пишет «360».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше