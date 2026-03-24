Рейтинг одобрения Трампа упал до 36% из-за цен на бензин и войны в Иране

Рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа упал до самого низкого с момента его возвращения в Белый дом уровня, это произошло на фоне скачка цен на топливо и ударов по Ирану, говорят данные опроса, которое провело агентство Reuters и социологическая компания Ipsos.
Согласно ему, работу Трампа на посту президента одобряют 36% граждан США, в то время как при опросе неделей раньше его действия поддерживали 40% респондентов. При этом лишь 25% опрошенных одобрили действия президента США по снижению стоимости жизни. Удары США по Ирану одобряют 35% американцев, в то время как в прошлом опросе таки было 37%. Не одобряют удары 61% респондентов (на прошлой неделе — 59%).
Онлайн-опрос проводился по всей стране с 20 по 23 марта, в нем участвовали 1272 взрослых жителя США. Статистическая погрешность опроса составляет три процента.
Отметим, рейтинг одобрения Трампа в первые дни его президентства составлял 47%, с прошлого лета он держался на уровне около 40%.