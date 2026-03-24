ОАЭИ: Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

По предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои не фиксируются.

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Израиль и США нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана, станция не пострадала, жертв среди персонала также нет, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

По ее данным, снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои также не фиксируются.

Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС «Бушер» в Иране был нанесен вечером 17 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше