ОАЭИ: Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

По ее данным, снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои также не фиксируются.
Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС «Бушер» в Иране был нанесен вечером 17 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.
