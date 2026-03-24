CNN: Трамп оказался в ловушке конфликта вокруг Ирана

Как указано в материале, Иран продолжает сохранять контроль над Ормузским проливом, у Дональда Трампа есть несколько вариантов действий. Однако все они сопряжены с серьезными рисками.
В частности, увеличение числа авиаударов не гарантировало бы безопасного судоходства через Ормузский пролив. В то же время переброска сухопутных войск означала бы долгосрочный военный конфликт. Против подобной эскалации высказывался глава Белого дома.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан указал, что конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели.