CNN: Трамп оказался в ловушке конфликта вокруг Ирана

На Западе назвали варианты выхода США из конфликта вокруг Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп оказался в ловушке конфликта вокруг Ирана без хороших вариантов выхода, передает СNN.

Как указано в материале, Иран продолжает сохранять контроль над Ормузским проливом, у Дональда Трампа есть несколько вариантов действий. Однако все они сопряжены с серьезными рисками.

В частности, увеличение числа авиаударов не гарантировало бы безопасного судоходства через Ормузский пролив. В то же время переброска сухопутных войск означала бы долгосрочный военный конфликт. Против подобной эскалации высказывался глава Белого дома.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан указал, что конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
