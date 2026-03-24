Во Франции заявили о нефтяном шоке из-за конфликта на Ближнем Востоке

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил о нефтяном шоке на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, текущая ситуация уже оказывает влияние на энергетический рынок и может перерасти в более масштабный кризис.
Лескюр отметил, что при сохранении энергетического шока дольше нескольких недель последствия затронут экономику шире и приобретут системный характер.
Он подчеркнул, что на данный момент ситуация еще не достигла такого уровня.
Министр добавил, что ключевым условием стабилизации является восстановление поставок нефти и газа через Ормузский пролив.
