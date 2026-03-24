Трамп заявил о желании США организовать встречу Путина и Зеленского

Ранее европейские дипломаты забили тревогу на фоне эскалации на Ближнем Востоке, опасаясь, что Вашингтон может свернуть поддержку Киева. Один из неназванных евродипломатов указал на непредсказуемость решений американского лидера Дональда Трампа. Он напомнил о ситуации с Гренландией и внезапном прекращении обмена разведданными с украинской стороной. По его словам, это доказывает, что риск полного отказа от обязательств перед Киевом существует всегда.