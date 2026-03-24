Иран уведомил ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе, пишет FT

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Иран уведомил членов Международной морской организации (ИМО) ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо иранского МИД.

«Иран разослал письмо странам-членам Международной морской организации, в котором заявил, что “невраждебные суда” могут проходить через Ормузский пролив “в координации с иранскими властями”, — сообщает издание.

Как отмечается, в письме МИД Ирана заявил, что Тегеран принял «необходимые и соразмерные меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива агрессорами и их сторонниками для продолжения враждебных операций» против исламской республики.

В документе также говорится, что суда, связанные с США, Израилем и «другими участниками агрессии» не имеют права на «мирный или невраждебный проход», пишет газета.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

