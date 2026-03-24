Иранские военные развернули контейнеровоз Selen в Ормузском проливе

Иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) развернули контейнеровоз Selen, поскольку его экипаж не получил от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири в своем посте в социальной сети X.
Он подчеркнул, что любое судно, следующее через пролив, обязано предварительно согласовать свой маршрут с иранской стороной.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально заявил о фактической смене политического режима в Иране.
