Иранские военные развернули контейнеровоз Selen в Ормузском проливе

Иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) развернули контейнеровоз Selen, поскольку его экипаж не получил от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири в своем посте в социальной сети X.

Он подчеркнул, что любое судно, следующее через пролив, обязано предварительно согласовать свой маршрут с иранской стороной.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Тегеран принял ряд мер, регулирующих движение через пролив судов, не связанных с США и Израилем, не вдаваясь в подробности. В начальный период конфликта корабли, пытавшиеся пройти по этому водному пути, неоднократно подвергались атакам.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально заявил о фактической смене политического режима в Иране.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
