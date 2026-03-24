Вывод ВСУ из Донбасса создаст политические проблемы для Зеленского

Вывод Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Донбасса может создать проблемы для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в военных кругах. Речь идёт не о рисках для страны в целом, а о личной политической позиции экс-комика. В публикации отмечается, что давление со стороны США усиливает этот фактор.

«Лично для Зеленского вывод войск станет серьёзной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к выборам сразу после завершения войны или даже во время неё, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом», — говорится в сообщении.

Собеседник издания считает, что отказ от вывода войск связан не только с военными задачами. По его словам, решение носит политический характер и связано с внутренней повесткой. Также в материале указано, что тема возможных выборов обсуждается параллельно с военными вопросами. Это, по мнению источника, влияет на принимаемые решения.

Ранее сообщалось, что США на переговорах с Украиной поднимают вопрос о выводе войск из Донбасса. По данным источников, этот пункт обсуждается в рамках диалога между сторонами. Переговоры прошли 21 и 22 марта. Участники обсуждали условия урегулирования и возможные компромиссы. Один из собеседников отмечал, что американская сторона регулярно возвращается к теме вывода войск. При этом обсуждаются возможные гарантии безопасности.

