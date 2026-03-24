В МАГАТЭ призвали к сдержанности на фоне падения снаряда у АЭС «Бушер»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к сдержанности на фоне падения снаряда у АЭС «Бушер».
«Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что сегодня ещё один снаряд попал в здание Бушерской АЭС… Гросси вновь призвал к максимальной сдержанности во избежание угроз ядерной безопасности», — заявили в организации.
Ранее в Иране сообщили о прилёте по территории АЭС «Бушер».
