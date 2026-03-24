Госдеп: США хотят обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия

Соединённые Штаты хотели бы обсуждения с Россией новых видов ядерных вооружений. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

На слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США он сказал, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность.

«Нам нужно провести прямой разговор с россиянами (на эти темы. — RT). И я уверен, что мы его проведём», — цитирует его ТАСС.

Ранее Динанно заявил, что США не рассматривают возобновление испытаний ядерного оружия в атмосфере.

