Госдеп: США хотят обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия

Соединённые Штаты хотели бы обсуждения с Россией новых видов ядерных вооружений. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
На слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США он сказал, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность.
«Нам нужно провести прямой разговор с россиянами (на эти темы. — RT). И я уверен, что мы его проведём», — цитирует его ТАСС.
Ранее Динанно заявил, что США не рассматривают возобновление испытаний ядерного оружия в атмосфере.