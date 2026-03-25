Хегсет — о стратегии США в Иране: Вашингтон ведёт переговоры с помощью бомб

Шеф Пентагона Пит Хегсет, говоря о стратегии Соединённых Штатов в Иране, заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с помощью бомб.

«Мы ведём переговоры с помощью бомб. Пока мы кружим над Тегераном, как говорил президент (США Дональд Трамп. — RT), у вас есть выбор относительно своего будущего», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран за последние дни провели очень позитивные переговоры. Он также утверждает, что контакты с Тегераном по решению разногласий продолжатся в течение текущей недели.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что власти Ирана не имели каких-либо контактов с главой американской администрации.

Информированный источник в Иране между тем опроверг RT слухи, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше