Хегсет — о стратегии США в Иране: Вашингтон ведёт переговоры с помощью бомб

Шеф Пентагона Пит Хегсет, говоря о стратегии Соединённых Штатов в Иране, заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с помощью бомб.
«Мы ведём переговоры с помощью бомб. Пока мы кружим над Тегераном, как говорил президент (США Дональд Трамп. — RT), у вас есть выбор относительно своего будущего», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран за последние дни провели очень позитивные переговоры. Он также утверждает, что контакты с Тегераном по решению разногласий продолжатся в течение текущей недели.
При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что власти Ирана не имели каких-либо контактов с главой американской администрации.
Информированный источник в Иране между тем опроверг RT слухи, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США.