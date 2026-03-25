Великобритания готовится к публикации архивов о связях Эндрю с Эпштейном

А ранее кронпринцесса Норвегии Метте-Марит впервые публично высказалась о своих отношениях с Джеффри Эпштейном. Наследницу трона уличили в тесных связях с американским финансистом. Она заявила, что предприниматель манипулировал ею. Метте-Марит не стала раскрывать имя друга, познакомившего её с Эпштейном, и ушла от некоторых вопросов, в частности, сказав, что не помнит, какую информацию нашла о нём в интернете после знакомства.