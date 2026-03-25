Иран установил новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Иран направил официальное уведомление членам Международной морской организации (ИМО), в котором изложил новые правила прохода судов через Ормузский пролив.
Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран требует от всех «невраждебных судов» координировать свой проход с местными властями.
В документе подчеркивается, что Иран принял соразмерные меры для предотвращения использования пролива агрессорами и их союзниками в целях проведения враждебных операций против страны. При этом, согласно письму, суда, связанные с США, Израилем и другими участниками агрессии, не имеют права на мирный или невраждебный транзит.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе, нанесенном силами Израиля и США по атомной электростанции «Бушер», расположенной на юго-западе страны.
