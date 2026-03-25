Украинец Марсак — о хейте после слов о Гуменнике: пришлось уйти из соцсетей, стало невыносимо

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал, что после Олимпийских игр — 2026 в Италии столкнулся с большим количеством негативных комментариев.

«Внимания прессы было очень много, гораздо больше, чем я ожидал. А ещё — хейт в интернете. В какой-то момент мне пришлось уйти из соцсетей примерно на две недели, потому что это стало невыносимым», — цитирует Марсака Golden Skate.

Он также добавил, что ему пришлось поработать с психотерапевтом.

На Играх украинец заявлял, что ему неприятно выступать на одном льду с такими людьми, как Пётр Гуменник. После произвольной программы он отметил, что его неудачное выступление связано с присутствием россиянина.

По итогам индивидуальных соревнований Марсак занял 19-е место, а Гуменник стал шестым.

Ранее Гуменник заявил, что Марсак — хороший парень, и он с ним поздоровался.