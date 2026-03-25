В Манеже откроется выставка-путешествие о жизненном пути Жириновского

С 11 по 23 апреля в московском Манеже пройдёт выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».

Как сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, экспозиция задумана как цельный маршрут-путешествие, метафорой которого стал поезд, следующий через ключевые этапы жизни политика и истории страны.

Выставка проведёт посетителей от «Детства» и «Больших надежд» к «Созданию партии» — одной из центральных точек экспозиции, где рождается ЛДПР как политическая сила. Далее маршрут проходит через «Политическую борьбу», передающую дух 1990-х, и завершается станциями «Мои прогнозы сбылись», «Народная» и «Личность». По замыслу организаторов, такой формат позволяет увидеть не просто набор фактов, а осмысленный путь, который прошёл Жириновский как политик, и проследить, как вместе с ним формировалась современная Россия.

Особое внимание уделено подлинным материалам: личные вещи, архивные документы, редкие кадры и живые свидетельства эпохи создают объёмный портрет лидера ЛДПР. Среди уникальных экспонатов — воссозданная кухня общежития 1970-х годов, где Жириновский проводил студенческие годы, и впервые представленный оригинальный автомобиль, с которого велась агитационная работа партии.

© Пресс-служба ЛДПР.

«Для нашей партии это не просто культурное событие — это разговор о человеке, ставшем основоположником многопартийности в России, внёсшим значительный вклад в становление российской государственности, заступнике русского народа, который помог миллионам людей по всей стране», — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что выставка призвана показать Жириновского не только как талантливого оратора и прогнозиста, заложившего основы современного российского парламентаризма, но и как обычного человека — с его мышлением, масштабом и внутренней энергией.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше