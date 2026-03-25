В России могут разрешить переводить беременных и родивших сотрудниц на удалёнку

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность закрепления права женщин на перевод.

на дистанционную работу в случае наступления беременности и/или рождения ребёнка.

Копия обращения на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«В настоящее время наша страна предпринимает значительные усилия по поддержке отечественной демографии. Принимаются различные меры, направленные на стимулирование деторождения. Важнейшей составляющей всех мер поддержки являются усилия, нацеленные именно на беременных женщин, на защиту их социальных, трудовых и иных прав», — подчеркнул Ветров.

При этом, по его словам, одним из сдерживающих факторов планирования беременности и деторождения является страх потери заработка или места работы.

«Женщины переживают, что с наступлением беременности потеряют доход, карьерный рост, трудовые навыки, общение с коллегами. Эти и иные косвенные обстоятельства серьёзно осложняют эмоциональный фон при принятии решения о беременности», — считает собеседник RT.

В ряде случаев, как заявил депутат, целесообразной мерой стимулирования мог бы стать перевод беременных и родивших сотрудниц на дистанционную работу, если это позволяют.

трудовые условия.

«Прошу вас рассмотреть возможность закрепления права женщин на перевод на дистанционную работу в случае наступления беременности и/или рождения ребёнка. Такая мера позволит облегчить решение о рождении ребёнка для миллионов наших соотечественниц, для которых карьерная и трудовая реализация играют важную жизненную роль», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне.
