США продлили срок переговоров MOL о покупке доли в сербской NIS до мая

Ранее венгерская компания MOL обращалась к хорватскому оператору JANAF с требованием обеспечить транзит российской нефти. Компания настаивала на срочном решении вопроса и просила гарантировать возможность морских поставок. В противном случае она допускала обращение в Европейскую комиссию и подачу иска. В MOL подчёркивали, что доставка нефти танкерами через Адриатику не противоречит действующим ограничениям. Такой вариант допустим, если трубопроводные поставки прерываются по внешним причинам.