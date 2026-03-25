Путин в среду обсудит развитие творческой сферы

Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Учреждены три такие премии по 5 миллионов рублей каждая. Они присуждаются россиянам до 35 лет за произведения литературы и искусства, творческие и исследовательские проекты в сфере культуры. Премии может быть удостоен один соискатель или коллектив до трех человек. За минувшие 15 лет эти премии получили 50 молодых творцов из 18 регионов России.