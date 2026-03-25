США направили Ирану план по выходу из конфликта, утверждает NYT

«Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации (президента США Дональда) Трампа найти путь к выходу из конфликта на фоне борьбы с его экономическими последствиями», — пишет издание.
Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.