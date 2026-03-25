Депутаты Госдумы в ближайшее время направятся в США для переговоров

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько информированных источников в Госдуме, в ближайшее время планируется визит российских парламентариев в Соединенные Штаты.
В Вашингтон отправится делегация, сформированная из представителей различных фракций. Возглавит группу Вячеслав Никонов, занимающий пост заместителя председателя комитета по международным делам и являющийся внуком наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.
По словам одного из собеседников издания, кандидатура Никонова рассматривается как оптимальная благодаря его свободному владению английским языком и способности доносить до американских конгрессменов позицию о победе России.
Источник также отметил, что перед отправкой участникам поездки необходимо будет временно снять персональные санкции, что требует согласования с Госдепартаментом США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что по его мнению усилия его администрации привели к тому, что ситуация по Украине приближается к урегулированию конфликта.
