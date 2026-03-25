Галкину* для выступления в Польше выделили «Сарай»

ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Максим Галкин, признанный Минюстом России иностранным агентом, выступит с концертом в Варшаве в клубе Stodola (в переводе на русский — «Сарай»), где в прошлый раз его выступлением остались недовольны, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущий концерт Галкина в Варшаве состоялся в марте 2025 года на той же площадке и вызвал негативную оценку ряда зрителей.
Так, на платформе Reddit один из пользователей назвал артиста «ярко выраженным дегенератом». Другой негативно отозвался об артистических способностях иноагента.
«Ему бы про паспорт у ЗАГСа петь… похоже», — написал он.
Некоторые комментаторы отметили непостоянство политических предпочтений Галкина.
«Популист он… К Первому каналу он так присосался, что мнение изменит по щелчку пальцев», — написал пользователь.
Очередной концерт Галкина в Варшаве запланирован на среду 25 марта.
За билет организаторы берут от 259 до 559 злотых (70−150 долларов).
Иноагент не рискует выступать на вместительных варшавских аренах, где часто проходят различные концерты, например, на Национальном стадионе или в концертном зале Torwar, а выбрал клуб Stodola, который даже при отказе от сидячих мест для зрителей не может вместить более 3 тысяч человек.
