Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек

«После обобщения и проверки информации установлено, что на борту находились 126 человек: 11 членов экипажа воздушно-космических сил Колумбии, 113 военнослужащих национальной армии и два сотрудника национальной полиции. Из них 57 получили ранения и, к сожалению, 69 погибли в результате этого трагического происшествия», — говорится в сообщении на сайте командования.