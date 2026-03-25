Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек

Число жертв крушения самолета C-130 Hercules в Колумбии составило 69 человек.

МЕХИКО, 25 мар — РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском департаменте Путумайо возросло до 69 человек, ранения получили 57 солдат и офицеров, сообщило генеральное командование вооруженных сил Колумбии.

Во вторник мэр муниципалитета Пуэрто-Легисамо Луис Эмилио Бустос заявил о 68 погибших в авиакатастрофе.

«После обобщения и проверки информации установлено, что на борту находились 126 человек: 11 членов экипажа воздушно-космических сил Колумбии, 113 военнослужащих национальной армии и два сотрудника национальной полиции. Из них 57 получили ранения и, к сожалению, 69 погибли в результате этого трагического происшествия», — говорится в сообщении на сайте командования.

В понедельник самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в Пуэрто-Легисамо. По данным военных, он перевозил военнослужащих в Пуэрто-Асис и упал примерно в 1,5 километрах от аэродрома. Причины катастрофы пока не установили, проводят расследование.