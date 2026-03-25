Трамп назвал мелкой неурядицей уничтожение Кувейтом трех истребителей США

По словам главы государства, кувейтские военные ошибочно приняли свои цели за вражеские, что привело к удару «по своим». Трамп подчеркнул, что все летчики выжили.
Напомним, что 2 марта Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально заявило о том, что системы противовоздушной обороны Кувейта по ошибке сбили три истребителя F-15E, принадлежавших американским вооруженным силам. Экипажи самолетов не пострадали.
Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, незадолго до этого инцидента воздушное пространство Кувейта пересекли иранские беспилотники, что, вероятно, стало причиной повышенной боевой готовности и привело к роковой ошибке при идентификации целей.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее Ирак предупредил, что будет отражать атаки на проиранское ополчение.
