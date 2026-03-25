Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Дрозденко, в связи с этим в области возможно понижение скорости мобильного интернета.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за три часа уничтожили более 130 беспилотников Вооружённых сил Украины.
