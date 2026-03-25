Небензя высказался о мирном процессе по Палестине

ООН, 25 мар — РИА Новости. Россия выступает за возобновление мирного процесса по Палестине на общепризнанной международной правовой основе, включая двугосударственную форму, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«Мы вступаем за возобновление мирного процесса на общепризнанной международной правовой основе, включая двугосударственную форму с целью создания независимого и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник назвал неправильным то, что урегулирование палестино-израильского конфликта отодвигается на задний план, несмотря на принятые решения ООН для его преодоления.