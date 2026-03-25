Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил, что зафиксировал запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, ведут их перехват.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения — уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.