В Британии заявили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС не стоит удивляться отказу США от поддержки инициатив по помощи Украине на фоне позиции лидеров Европы по конфликту в Иране, пишет Telegraph.

Источник: © РИА Новости

«Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины», — говорится в материале.

Как пишет издание, Европа пытается уклониться от вовлечения в войну с Ираном, что позволяет США в свою очередь, дистанцироваться от украинского конфликта.

В прошлый вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование недостатком внимания американского лидера к Украине на фоне операции против Ирана.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше