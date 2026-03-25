В Британии заявили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране

«Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины», — говорится в материале.
Как пишет издание, Европа пытается уклониться от вовлечения в войну с Ираном, что позволяет США в свою очередь, дистанцироваться от украинского конфликта.
В прошлый вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование недостатком внимания американского лидера к Украине на фоне операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.