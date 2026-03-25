Небензя: Россия готова содействовать урегулированию ближневосточного конфликта

ООН, 25 марта. /ТАСС/. Россия призывает все стороны ближневосточного конфликта к незамедлительному прекращению боев, готова содействовать деэскалации на политико-дипломатической основе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Что касается регионального обострения, то призываем стороны к незамедлительному прекращению боевых действий. Россия готова содействовать поиску путей урегулирования нынешней эскалации на политико-дипломатической основе», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле и базы США в регионе. В результате ударам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.