Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отмечается в публикации в Telegram-канале «Говорит Росавиация».
Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.