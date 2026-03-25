Слуцкий предложил увеличить финансирование дорожного строительства

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил увеличить финансирование дорожного строительства и инфраструктуры в два раза.
Парламентарий отметил, что от строительства дорожной сети зависит развитие регионов. По его словам, в регионах Сибири и Дальнего Востока необходимо строить дороги с запасом, это позволит развивать экономику регионов, наладить сотрудничество с Китаем, а также с другими соседями.
