Замглавы Росгидромета вменяют хищение более семи миллионов рублей

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталии Радьковой и предпринимателю Андрею Комарову вменяют хищение более 7 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на автотранспортное обслуживание, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, между Росгидрометом и индивидуальным предпринимателем Комаровым были заключены три контракта на аренду автомобилей, но работа не была выполнена, а водители были трудоустроены в подведомственные организации, где они получали зарплату. Деньги же, как говорится в документе, выделенные на автотранспортное обслуживание, были переведены на счет предпринимателя.
«Исполняя поручение Радьковой Н. В., ответственные сотрудники Росгидромета, будучи введенными в заблуждение последней о том, что все обязательства ИП Комаров А. С. в соответствии с госконтрактами и техзаданию к ним выполнены в полном объеме, перечислили… со счета Росгидромет не менее 7 095 796, 09 рублей, которые Радькова Н. В. и Комаров A.С. похитили, распорядившись по своему усмотрению», — говорится в материалах дела.
Оба фигуранта находятся в СИЗО.