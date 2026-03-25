Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Россия не видит выполнения мирного плана Трампа по Газе

Небензя заявил, что отсутствие прогресса в Газе может привести к новому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Мирный план президента США Дональда Трампа по Газе не выполняется. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза огранизации.

«В целом приходится констатировать, что выполнения мирного плана Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 СБ, мы не наблюдаем», — сказал дипломат.

По словам Небензи, Россия осознает, что эскалация в регионе мешает созданию условий для развертывания переходных структур и формирования Международных стабилизационных сил в Газе.

Постпред РФ при ООН добавил, что отсутствие прогресса в реализации плана может привести к новому витку вооруженного конфликта.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил о старте второго этапа плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Он подтвердил, что вопрос в регионе еще не решен. Уиткофф отметил, что вторая часть плана предполагает полную демилитаризацию сектора Газа.

