Небензя: Россия не видит выполнения мирного плана Трампа по Газе

«В целом приходится констатировать, что выполнения мирного плана Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 СБ, мы не наблюдаем», — сказал дипломат.
По словам Небензи, Россия осознает, что эскалация в регионе мешает созданию условий для развертывания переходных структур и формирования Международных стабилизационных сил в Газе.
Постпред РФ при ООН добавил, что отсутствие прогресса в реализации плана может привести к новому витку вооруженного конфликта.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил о старте второго этапа плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Он подтвердил, что вопрос в регионе еще не решен. Уиткофф отметил, что вторая часть плана предполагает полную демилитаризацию сектора Газа.