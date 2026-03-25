Авиакомпания Delta лишит членов конгресса США VIP-услуг

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Авиакомпания Delta приостанавливает предоставление специальных услуг членам конгресса США из-за нехватки ресурсов на фоне затянувшегося государственного шатдауна в министерстве внутренней безопасности (МВБ), сообщил РИА Новости авиаперевозчик.

«Из-за нехватки ресурсов, вызванной затянувшимся шатдауном, Delta временно приостановит предоставление специальных услуг членам конгресса, летающим нашими рейсами. После безопасности приоритетом номер один для Delta является забота о наших сотрудниках и клиентах, что становится все труднее в нынешних условиях», — сообщили в авиакомпании.

Как пишут американские СМИ, в список приостановленных услуг вошли сопровождение в аэропортах и сервис «красных жилетов» (red coats — элитная служба поддержки пассажиров для оперативного решения проблем в терминалах).

Частичный шатдаун МВБ продолжается уже 40 дней. Работа ведомства была приостановлена 14 февраля из-за бюджетных разногласий в конгрессе по вопросам иммиграционной политики, что уже привело к хаосу в американских аэропортах на пунктах предполетного контроля пассажиров из-за увольнений сотрудников.

Во вторник генпрокурор США Пэм Бонди привела к присяге нового главу МВБ Маркуэйна Маллина, который сразу пообещал сделать приоритетом окончание шатдауна в министерстве и возвращение ведомства к нормальной работе.

