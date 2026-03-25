Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: Лондон работает с партнерами над планом по открытию Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании выразил «непоколебимую поддержку» Саудовской Аравии.

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенное Королевство вместе с партнерами занимается выработкой параметров плана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«Великобритания работает сейчас с партнерами над тем, как может выглядеть практически осуществимый план по обеспечению потока товаров через ключевой морской маршрут», — отметили в канцелярии. Там подчеркнули, что Стармер выразил «непоколебимую поддержку» Эр-Рияду.

19 марта лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Японии распространили совместное заявление в котором призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, удары беспилотниками и ракетами, а также другие попытки заблокировать Ормузский пролив для коммерческого судоходства». Позже к ним присоединились еще более 20 государств, включая несколько европейских, а также Австралию, Бахрейн, Доминиканскую Республику, Канаду, Новую Зеландию, Панаму, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Южную Корею.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше