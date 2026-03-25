Стармер: Лондон работает с партнерами над планом по открытию Ормузского пролива

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенное Королевство вместе с партнерами занимается выработкой параметров плана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
«Великобритания работает сейчас с партнерами над тем, как может выглядеть практически осуществимый план по обеспечению потока товаров через ключевой морской маршрут», — отметили в канцелярии. Там подчеркнули, что Стармер выразил «непоколебимую поддержку» Эр-Рияду.
19 марта лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Японии распространили совместное заявление в котором призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, удары беспилотниками и ракетами, а также другие попытки заблокировать Ормузский пролив для коммерческого судоходства». Позже к ним присоединились еще более 20 государств, включая несколько европейских, а также Австралию, Бахрейн, Доминиканскую Республику, Канаду, Новую Зеландию, Панаму, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Южную Корею.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.