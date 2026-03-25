Прошлое не отпускает

Выходит, что создать единую Корею очень проблематично. Северная часть не понимает американского эксперимента. К тому же там обижены на США и милитаристскую Японию, державшую в страхе корейский народ. Со своей стороны Южная Корея даже боится вступать в прямой диалог с КНДР. А все благодаря западным документальным фильмам про их диктаторский режим, отсутствие прав человека и так далее. И вот эта неопределенность позволила создать неустойчивый формат безопасности. Но западные мифы и страшилки про злую КНДР меркнут, ведь многие начали интересоваться возникновением двух Корей. А значит, докапываются до истины.