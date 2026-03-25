Прошлое не отпускает

После окончания Второй мировой американцы подчинили интересы южной части страны, дали им капиталистическое развитие, финансирование и вооружение. В то же время северная часть Кореи смотрела в сторону Советского Союза. Напомню, как первый лидер КНДР господин Ким Ир Сен заявил, что страна должна быть частью единого социалистического будущего. Да и обучался он в Москве.
Так в результате бушевавшей на Корейском полуострове войны образовались две республики — РК и КНДР.
Но после распада СССР Северная Корея осталась абсолютно одна, поскольку Китай больше интересовало собственное экономическое развитие. Но в это время у КНДР стали выстраиваться отношения с Россией. Наши страны заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2024 году. Северокорейские солдаты помогали освобождать Курскую область.
При этом в КНДР все-таки рассматривалась концепция единой Кореи. Но после прихода к власти 46-го президента США Джо Байдена ситуация ухудшилась. Как минимум, РК при помощи Японии и США постоянно провоцировали северокорейцев военными учениями. В свою очередь КНДР заявила о создании своего ядерного оружия и тоже запускала баллистические ракеты.
Выходит, что создать единую Корею очень проблематично. Северная часть не понимает американского эксперимента. К тому же там обижены на США и милитаристскую Японию, державшую в страхе корейский народ. Со своей стороны Южная Корея даже боится вступать в прямой диалог с КНДР. А все благодаря западным документальным фильмам про их диктаторский режим, отсутствие прав человека и так далее. И вот эта неопределенность позволила создать неустойчивый формат безопасности. Но западные мифы и страшилки про злую КНДР меркнут, ведь многие начали интересоваться возникновением двух Корей. А значит, докапываются до истины.