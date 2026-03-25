WSJ: США планируют переброску около 3 тысяч солдат для операций против Ирана

Пентагон планирует направить на Ближний Восток около 3 тыс. военнослужащих из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США для поддержки операций против Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Письменный приказ о переброске ожидается в ближайшие часы», — говорится в публикации.

При этом, подчёркивает издание, окончательное решение о размещении американских войск на территории Ирана ещё не принято.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что представители Пентагона провели детальную подготовку к развёртыванию Сухопутных войск США в Иране.

Израильская газета The Jerusalem Post между тем писала, что США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.

На фоне этого Совет по обороне Ирана заявил, что власти исламской республики намерены заминировать все морские пути в Персидском заливе, если Соединённые Штаты начнут наземную военную операцию на побережье или островах страны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше