WSJ: США планируют переброску около 3 тысяч солдат для операций против Ирана

«Письменный приказ о переброске ожидается в ближайшие часы», — говорится в публикации.
При этом, подчёркивает издание, окончательное решение о размещении американских войск на территории Ирана ещё не принято.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что представители Пентагона провели детальную подготовку к развёртыванию Сухопутных войск США в Иране.
Израильская газета The Jerusalem Post между тем писала, что США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.
На фоне этого Совет по обороне Ирана заявил, что власти исламской республики намерены заминировать все морские пути в Персидском заливе, если Соединённые Штаты начнут наземную военную операцию на побережье или островах страны.