Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтер рассказала, что мешает возобновить поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 23 мар — РИА Новости. Волонтеры решают вопрос о возобновлении активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге еще осенью, однако неблагоприятные погодные условия пока не позволяют приступить к работам, рассказала РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«Сейчас решается вопрос о возобновлении активной фазы поисков Усольцевых. Основные сложности связаны со снежным покровом и нестабильными температурами. Недавний поиск в нацпарке “Красноярские Столбы” показал, что сейчас погодные условия неподходящие, особенно на высоте», — сказала она.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.