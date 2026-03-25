В Аргентине прошел многотысячный марш в годовщину военного переворота

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. В те годы в стране практиковались внесудебные казни, в том числе так называемые полеты смерти, когда противников военного режима сбрасывали с самолета в реку Ла-Плата или Атлантический океан. По данным правозащитных организаций, число убитых и пропавших без вести в годы военного режима достигает 30 тыс. человек.