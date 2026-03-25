В Аргентине прошел многотысячный марш в годовщину военного переворота

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Тысячи человек приняли участие в марше, который прошел в Буэнос-Айресе в честь Дня памяти, отмечаемого в Аргентине в годовщину военного переворота 1976 года, передает с места корреспондент ТАСС.
Люди полностью заполнили площадь перед дворцом правительства и ближайшие проспекты и улицы. Многие несли в руках фотографии родственников или друзей, погибших или пропавших в годы военного режима. В толпе можно было увидеть множество плакатов «Никогда больше» и «Память, истина и правосудие». Завершился марш выступлением представителей правозащитных организаций, в том числе занимающихся поиском детей задержанных оппозиционеров, которых отдавали в семьи военных, скрывая от родственников.
Хотя официально темой акции была дань памяти жертвам военного режима, на марше встречались плакаты с критикой администрации президента Хавьера Милея. Само правительство во второй раз подготовило к Дню памяти видеоролик, в котором рассказывается о жертвах радикальных группировок, использовавших вооруженные методы борьбы с правительством.
24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. В те годы в стране практиковались внесудебные казни, в том числе так называемые полеты смерти, когда противников военного режима сбрасывали с самолета в реку Ла-Плата или Атлантический океан. По данным правозащитных организаций, число убитых и пропавших без вести в годы военного режима достигает 30 тыс. человек.