В «ЛизаАлерт» рассказали, что погода мешает возобновить поиски семьи Усольцевых

Волонтёры рассматривают возможность возобновить активные поиски семьи Усольцевых, однако погодные условия пока не позволяют начать работы.
Как сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду РИА Новости, основные сложности связаны со снежным покровом и нестабильными температурами.
По её словам, недавний поиск в национальном парке «Красноярские Столбы» показал, что сейчас условия, особенно на высоте, остаются неподходящими для активной фазы работ.
Ранее глава «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что поисково-спасательный отряд не имеет возможности искать членов семьи Усольцевых по их телефонам из-за действующего законодательства.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.
