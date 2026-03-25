Посол Ирана в России заявил, что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
«То, что я знаю. Та информация, которой я обладаю… наш министр иностранных дел говорит, а также наш спикер по МИД говорит… все говорят о том, что никаких переговоров на сегодня с американской стороной нет», — сказал дипломат в эфире Первого канала.
Джалали отметил, что заявления американского президента Дональда Трампа зачастую бывают очень противоречивыми.
По его словам, за более чем 20 дней агрессии США и Израиля в отношении Ирана никаких переговоров у Тегерана не было.
