Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирана в России заявил, что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«То, что я знаю. Та информация, которой я обладаю… наш министр иностранных дел говорит, а также наш спикер по МИД говорит… все говорят о том, что никаких переговоров на сегодня с американской стороной нет», — сказал дипломат в эфире Первого канала.

Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было.

Джалали отметил, что заявления американского президента Дональда Трампа зачастую бывают очень противоречивыми.

По его словам, за более чем 20 дней агрессии США и Израиля в отношении Ирана никаких переговоров у Тегерана не было.

