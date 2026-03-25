Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США направили Ирану план по выходу из конфликта

Американская газета The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей администрации, сообщила о том, что Вашингтон направил Тегерану документ, содержащий 15 пунктов, призванный стать основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

По информации издания, этот шаг демонстрирует стремление команды президента Дональда Трампа найти дипломатический выход из кризиса, вызванного в том числе экономическими последствиями военных действий.

Как уточняется в материале, предложенный план охватывает ключевые аспекты безопасности, среди которых — ракетная и ядерная программы Ирана. Отдельное внимание в документе уделяется восстановлению безопасности судоходства, прежде всего в Ормузском проливе. Его фактическая блокировка привела к серьезным перебоям в поставках энергоресурсов и спровоцировала резкий рост мировых цен на нефть и газ.

Передачу американского предложения иранской стороне, по данным газеты, обеспечил Пакистан, выступивший в роли дипломатического посредника.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Иран установил новые правила прохода судов через Ормузский пролив.

