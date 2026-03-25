Россиянам объяснили, как быстро избавиться от старых долларов

Аналитик Кутьин: состояние старых долларов нужно проверить перед обменом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Доллары, выпущенные до 2013 года, многие банки принимают неохотно, хотя формально запрета на их обращение в России нет. О том, как обменять старые купюры без потерь, агентству «Прайм» рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

По словам эксперта, перед обменом в России стоит изучить предложения нескольких банков — курс и комиссии могут сильно различаться. Крупную сумму лучше разделить на части и менять поэтапно в разных отделениях. Также важно проверить состояние купюр: поврежденные банкноты могут не принять.

За границей подход к старым долларам тоже неодинаков. В США их обязаны принимать госучреждения, а частные банки — на свое усмотрение. В Европе и Азии крупные банки обычно проводят обмен, а мелкие пункты могут отказаться, отдавая предпочтение новым сериям.

Чтобы избежать проблем в поездке, Кутьин советует иметь при себе новые доллары или заранее конвертировать часть средств в евро либо местную валюту. И главное — никогда не менять деньги «с рук»: это всегда опасно, а в России незаконно.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше