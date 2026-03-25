ВСУ применили нестандартные частоты для атаки по Донецку, заявил эксперт

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска применили нестандартные радиочастоты управления БПЛА при атаке на Донецк в прошедшее воскресенье, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

«В минувшее воскресенье по Донецку была осуществлена массированная атака с применением БПЛА. В ходе применения БПЛА были зафиксированы нестандартные радиочастотные диапазоны управления и передачи видеосигнала. Речь идет о диапазоне около 7,2 ГГц», — сказал Садовник.

Он добавил, что применение указанного диапазона требует соответствующих видеопередатчиков, антенн с поддержкой высокочастотного спектра, а также адаптированных приемных модулей. Использование подобных технических решений косвенно указывает на задействование подразделений с расширенными компетенциями в области БПЛА и радиосвязи.

В минувшее воскресенье, как сообщали в штабе обороны ДНР, в небе над Донецком были сбиты 12 БПЛА ВСУ.

