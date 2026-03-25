СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО «Золотой купол»

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies принимают участие в разработке программного обеспечения для ПРО «Золотой купол», пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Anduril Industries и Palantir Technologies являются частью группы, разрабатывающей программное обеспечение для планируемого президентом (США Дональдом) Трампом противоракетного щита “Золотой купол”, — пишет издание.
Также в работе участвуют Aalyria Technologies, Scale AI и Swoop Technologies, добавляет WSJ.
В мае 2025 года Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование «Золотого купола» планируется на конец 2028 года.
Позднее прогнозируемая стоимость «Золотого купола» увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить «дополнительные возможности в космосе», а реализация проекта может продолжаться до 2035 года, сообщал возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.